Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 24,80 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 29 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 24,83 гривен за доллар, курс в покупке до 24,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 27,26 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8000 - 24,8300 грн/доллар, евро 27,2974 - 27,3278 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3981 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8000 24,8300 EUR/UAH 27,2974 27,3278 RUB/UAH 0,3924 0,3981

Напомним, 28 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7400 - 24,7700 грн/доллар, евро 27,2238 - 27,2544 грн/евро, российский рубль 0,3952 - 0,3961 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,72 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 января установлен на таком уровне: 24,7204 гривен за 1 доллар (+0,1220 грн). При этом курс доллара на 28 января составляет 24,5984 гривен за 1 доллар.

Как свидетельствуют прогнозы опрошенных РБК-Украина аналитиков, среднегодовой обменный курс гривны к доллару по итогам 2020 года будет зафиксирован на уровне 25,4 грн/доллар.