Курс долара наблизився до рівня 25 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 січня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 21 копійку до 24,91 гривень за долар, курс євро виріс на 18 копійок до 27,26 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,68 (24,45 - 28 січня), продажу - 24,91 (24,70 - 28 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,04 (26,83 - 28 січня), продажу - 27,44 (27,26 - 28 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,64 (3,60 - 28 січня), продажу 3,98 (3,95 - 28 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,70-24,90 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 29 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 24,83 гривень за долар, курс купівлі до 24,80 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 27,26 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 29 січня довідковий курс на рівні 24,83 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 28 січня (24,71 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як свідчать прогнози опитаних РБК-Україна аналітиків, середньорічний обмінний курс гривні до долара за підсумками 2020 року буде зафіксовано на рівні 25,4 грн/долар.