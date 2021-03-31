Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 31 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,86 гривен за доллар, курс в покупке - 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,69 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8460 - 27,8660 грн/доллар, евро 32,6816 - 32,6995 грн/евро, российский рубль 0,3695 - 0,3699 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,88 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 марта установлен на таком уровне: 27,8852 гривен за 1 доллар (-0,0842 грн). При этом курс доллара на 30 марта составляет: 27,9694 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.