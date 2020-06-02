Курс долара припинив зниження на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар зупинився біля позначки 26,80 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 26,80 гривень за долар, курс купівлі - 26,78 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 29,89 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,7800 - 26,8000 грн/долар, євро 29,8034 - 29,8230 грн/євро, російський рубль 0,3877 - 0,3881 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7800 26,8000 EUR/UAH 29,8034 29,8230 RUB/UAH 0,3877 0,3881

Торги по долару на міжбанку 1 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,7800 - 26,8000 грн/долар, євро 29,7954 - 29,8176 грн/євро, російський рубль 0,3845 - 0,3850 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар, на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не бачить причин для зміцнення курсу гривні до долара.

Як повідомляло РБК-Україна, травень став другим місяцем після квітня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту в березні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус