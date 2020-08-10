Курс доллара прекратил падение на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 27,60

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,62 гривен за доллар, курс в покупке до 27,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 32,51 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,5950 - 27,6200 грн/доллар, евро 32,4903 - 32,5197 грн/евро, российский рубль 0,3738 - ,3745 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5950 27,6200 EUR/UAH 32,4903 32,5197 RUB/UAH 0,3738 0,3745

Отметим, 7 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6000 - 27,6200 грн/доллар, евро 32,4907 - 32,5142 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Анатлитики прогрозируют в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне.

Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.