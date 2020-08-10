Курс долара припинив падіння на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 27,60

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився - 27,62 гривень за долар, курс купівлі до 27,59 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 32,51 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,5950 - 27,6200 грн/долар, євро 32,4903 - 32,5197 грн/євро, російський рубль 0,3738 - ,3745 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5950 27,6200 EUR/UAH 32,4903 32,5197 RUB/UAH 0,3738 0,3745

Відзначимо, 7 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 32,4907 - 32,5142 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Анатлитики прогрозируют протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні.

Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.