Курс долара показав помірне зростання на міжбанку

Фото: курс долара на міжбанку показав помірне зростання (flickr.com nab/ukr)

Курс долара на міжбанку досяг 25,67 гривень

Курс долара на міжбанківському валютному ринку в продажу 6 серпня 2019 року виріс на 11 копійок - до 25,67 гривень за долар, курс купівлі - до 25,63 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 32 копійки - до 28,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6300 - 25,6700 грн/долар, євро 28,6517 - 28,6939 грн/євро, російський рубль 0,3937 - 0,3945 грн/рубль. Зазначимо, на відкритті міжбанку 5 серпня курс долара досяг 25,74 гривень.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6300 25,6700

EUR/UAH 28,6517 28,6939

RUB/UAH 0,3937 0,3945

Нагадаємо, попередні торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,5100 - 25,5600 грн/долар, євро 28,3186 - 28,3716 грн/євро, російський рубль 0,3907 - 0,3919 грн/рубль.

Національний банк України на 6 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,73 гривень за долар, що ще на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Аналітики вважають, що на цьому тижні долар до гривні істотно не зміниться. Долар на міжбанку може торгуватися в районі 25,7 гривень, а готівковий долар у банках - близько 25,3/25,7 гривень.