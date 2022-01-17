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Курс долара піднявся вище 28 гривень і оновив максимум з лютого минулого року

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Україна, Понеділок 17 січня 2022 15:32
Курс долара піднявся вище 28 гривень і оновив максимум з лютого минулого року Фото: курс долара виріс на 17 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 гривень за долар. Курс зріс на 17 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,122 гривень за 1 долар (+0,1706 грн). При цьому курс долара на 17 січня становить: 27,9514 гривень за 1 долар.

Курс долара піднявся вище 28 гривень і оновив максимум з лютого минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму майже за рік. Вище курс був тільки 1 лютого 2021 року - 28,1324 гривень за долар.

Курс долара піднявся вище 28 гривень і оновив максимум з лютого минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 17 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 6 копійок до 28,07 гривень за долар, курс в покупці - 28,05 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,06 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.

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