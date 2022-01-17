Курс долара піднявся вище 28 гривень і оновив максимум з лютого минулого року

Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 гривень за долар. Курс зріс на 17 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 18 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,122 гривень за 1 долар (+0,1706 грн). При цьому курс долара на 17 січня становить: 27,9514 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму майже за рік. Вище курс був тільки 1 лютого 2021 року - 28,1324 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)