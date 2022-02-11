Курс доллара снова поднялся выше 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,03 гривен за доллар. Курс вырос на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,0346 гривен за 1 доллар (+0,1590 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет: 27,8756 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 5 копеек до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,81 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.