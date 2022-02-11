Курс долара знову піднявся вище 28 гривень

Національний банк України (НБУ) на 14 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 гривень за долар. Курс зріс на 16 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 14 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 28,0346 гривень за 1 долар (+0,1590 грн). При цьому курс долара на 11 лютого становить: 27,8756 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 11 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 5 копійок до 27,96 гривень за долар, курс в покупці до 27,94 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,81 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.