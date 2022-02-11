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Межбанк открылся ростом курса доллара

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Украина, Пятница 11 февраля 2022 10:15
Межбанк открылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 5 копеек до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,81 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,7929 - 31,8156 грн/евро, российский рубль 0,3727 - 0,3731 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 10 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,8900 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,8169 - 31,8397 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3743 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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