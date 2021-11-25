Курс доллара поднялся до 27 гривен впервые с начала сентября

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс вырос на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара поднялся выше 27 гривен впервые с начала сентября. А выше курс был только 26 июля - 27,048 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 27,0256 гривен за 1 доллар (+0,0983 грн). При этом курс доллара на 25 ноября составляет: 26,9273 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,03 гривен за доллар, курс в покупке до 27,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,32 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.