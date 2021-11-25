Курс долара піднявся до 27 гривень вперше з початку вересня

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Курс зріс на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на такому рівні: 27,0256 гривень за 1 долар (+0,0983 грн). При цьому курс долара на 25 листопада становить: 26,9273 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара піднявся вище 27 гривень вперше з початку вересня. А вище курс був тільки 26 липня - 27,048 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)