Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 2 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 30,91 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 30,8960 - 30,9187 грн/евро, российский рубль 0,3697 - 0,3703 грн/рубль.
Напомним, 30 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,3250 - 27,3450 грн/доллар, евро 31,0166 - 31,0393 грн/евро, российский рубль 0,3699 - 0,3701 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара обновил максимума с середины июля. Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.