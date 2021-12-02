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Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 2 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,27 гривень за долар, курс в покупці до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 30,91 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 30,8960 - 30,9187 грн/євро, російський рубль 0,3697-0,3703 грн/рубль.

Нагадаємо, 30 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,3250 - 27,3450 грн/долар, євро 31,0166 - 31,0393 грн/євро, російський рубль 0,3699 - 0,3701 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив максимуму з середини липня. Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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