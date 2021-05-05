Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 5 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,74 гривен за доллар, курс в покупке до 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 33,27гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 30 апреля 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7850 - 27,8100 грн/доллар, евро 33,5503 - 33,5777 грн/евро, российский рубль 0,3698 - 0,3705 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7150 - 27,7400 грн/доллар, евро 33,2496 - 33,2796 грн/евро, российский рубль 0,3704 - 0,3709 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 мая установлен на таком уровне: 27,7339 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 5 мая составляет 27,733 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.