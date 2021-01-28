Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 27 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 28,14 гривен за доллар, курс в покупке до 28,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 34,13 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1250 - 28,1450 грн/доллар, евро 34,1156 - 34,1398 грн/евро, российский рубль 0,3697 - 0,3701 грн/рубль.

Отметим, 26 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 34,0096 - 34,0309 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3718 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,19 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 января установлен на таком уровне: 28,1929 гривен за 1 доллар (+0,0277 грн). При этом курс доллара на 28 января составляет: 28,1652 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй банковский день подряд.