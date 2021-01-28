Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 27 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 28,14 гривень за долар, курс купівлі до 28,12 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 34,13 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1250 - 28,1450 грн/долар, євро 34,1156 - 34,1398 грн/євро, російський рубль 0,3697 - 0,3701 грн/рубль.

Відзначимо, 26 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1700 - 28,1900 грн/долар, євро 34,0096 - 34,0309 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3718 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 28,1929 гривень за 1 долар (+0,0277 грн). При цьому курс долара на 28 січня становить: 28,1652 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий банківський день поспіль.