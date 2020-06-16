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Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Новости » Финансы     16.06.2020 - 10:55
Курс доллара перешел к снижению на межбанке
Фото: курс доллара начал снижаться (РБК-Украина)

Доллар на открытии межбанка подешевел до 26,75 гривен

Курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 16 июня опустился до 26,75 гривен. Американская валюта в продаже потеряла 6 копеек по отношению к гривне.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

В то же время евро на межбанке укрепился в продаже на 8 копеек и торгуется на отметке 30,31 гривен.

Сегодня торги на межбанке открылись в диапазоне 26,7300 - 26,7500 грн/доллар, евро 30,2931 - 30,3131 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7300

26,7500

EUR/UAH

30,2931

30,3131

RUB/UAH

0,3836

0,3841

Отметим, 15 июня торги закрылись в диапазоне 26,7800 - 26,8100 грн/доллар, евро 30,2024 - 30,2336 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль.

Напомним, Национальный банк Украины на 16 июня установил официальный курс на отметке 26,84 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с концом предыдущей недели.

Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина может отказаться от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года; кроме того, правительство надеется добиться высокого рейтинга инвестиционного класса.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины МежбанкКурс доллара
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