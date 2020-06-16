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Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Новини » Фінанси     16.06.2020 - 10:55
Курс долара перейшов до зниження на міжбанку
Фото: курс долара почав знижуватися (РБК-Україна)

Долар на відкритті міжбанку подешевшав до 26,75 гривень

Курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 16 червня опустився до 26,75 гривень. Американська валюта на продажу втратила 6 копійок щодо гривні.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Водночас євро на міжбанку зміцнився у продажу на 8 копійок і торгується на позначці 30,31 гривень.

Сьогодні торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,7300 - 26,7500 грн/долар, євро 30,2931 - 30,3131 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7300

26,7500

EUR/UAH

30,2931

30,3131

RUB/UAH

0,3836

0,3841

Відзначимо, 15 червня, торги закрилися в діапазоні 26,7800 - 26,8100 грн/долар, євро 30,2024 - 30,2336 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль

Нагадаємо, Національний банк України на 16 червня встановив офіційний курс на позначці 26,84 гривень за долар, що на 11 копійок більше порівняно з кінцем попереднього тижня.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна може відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду до 2023 року; крім того, уряд сподівається домогтися високого рейтингу інвестиційного класу.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України МіжбанкКурс долара
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