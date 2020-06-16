ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ на 16 июня повысил курс доллара

Новости » Финансы     16.06.2020 - 07:45
НБУ на 16 июня повысил курс доллара
Фото: курс доллара продолжает расти (РБК-Украина)

Курс доллара поднялся еще на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2020 года установил официальный курс на отметке 26,84 гривен за доллар. Это на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 26,844 гривен за один доллар (+0,1137 грн). Отметим, курс доллара на 15 июня составлял 26,7303 гривен.

НБУ на 16 июня повысил курс доллара

Межбанк

Вчера на открытии межбанка курс доллара в продаже поднимался до 26,82 гривен, прибавив 4 копейки по сравнению с концом прошлой недели. В то же время курс евро снижался до отметки 30,14 гривен.

К закрытию межбанковского рынка курс доллара немного откатился до отметки 26,81 гривен, а евро все-таки поднялся до 30,23 гривен.

Наличный рынок

Вчера в обменных пунктах Украины курс доллара поднимался в среднем до 26,86 гривен. Это на 7 копеек больше, если сравнивать с предыдущим рабочим днем. Курс евро снизился до 30,20 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара вчера достиг 26,63 (26,57 - 12 июня), продажи - 26,86 (26,79 - 12 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 29,71 (29,75 - 12 июня), продажи - 30,20 (30,25 - 12 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,40 (3,41 - 12 июня), продажи 3,87 (3,86 - 12 июня) грн за 10 рублей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныКурс доллараКурс евро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь