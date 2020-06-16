НБУ на 16 июня повысил курс доллара

Фото: курс доллара продолжает расти (РБК-Украина)

Курс доллара поднялся еще на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2020 года установил официальный курс на отметке 26,84 гривен за доллар. Это на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 26,844 гривен за один доллар (+0,1137 грн). Отметим, курс доллара на 15 июня составлял 26,7303 гривен.

Межбанк

Вчера на открытии межбанка курс доллара в продаже поднимался до 26,82 гривен, прибавив 4 копейки по сравнению с концом прошлой недели. В то же время курс евро снижался до отметки 30,14 гривен.

К закрытию межбанковского рынка курс доллара немного откатился до отметки 26,81 гривен, а евро все-таки поднялся до 30,23 гривен.

Наличный рынок

Вчера в обменных пунктах Украины курс доллара поднимался в среднем до 26,86 гривен. Это на 7 копеек больше, если сравнивать с предыдущим рабочим днем. Курс евро снизился до 30,20 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара вчера достиг 26,63 (26,57 - 12 июня), продажи - 26,86 (26,79 - 12 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 29,71 (29,75 - 12 июня), продажи - 30,20 (30,25 - 12 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,40 (3,41 - 12 июня), продажи 3,87 (3,86 - 12 июня) грн за 10 рублей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина