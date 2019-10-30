Курс доллара перешел к снижению

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 6 копеек - до 25,08 гривен за доллар, курс евро опустился на 2 копейки - до 27,91 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,84 (24,90 - 29 октября), продажи - 25,08 (25,14 - 29 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,47 (27,47 - 29 октября), продажи - 27,91 (27,93 - 29 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,56 - 29 октября), продажи 3,93 (3,93 - 29 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки Украины на 30 октября установили курс доллара в продаже в пределах 25,10-25,30 грн/доллар, несколько опустив его по сравнению с 29 октября.

Межбанк

На межбанке утром 30 октября курс доллара немного опустился по сравнению с предыдущим банковским днем. В частности, курс доллара в продаже снизился на 6 копеек - до 25,03 грн. В то же время курс евро в продаже снизился на пять копеек - до 27,82 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке НБУ на 30 октября установил справочный курс на уровне 25,00 гривен за доллар, понизив его на 13 копеек по сравнению с 29 октября (25,13). Таким образом, вероятнее всего официальный курс доллара на 31 октября будет откорректирован до примерно такого уровня.

Напомним, в комментарии РБК-Украина аналитик "Альпари" Максим Пархоменко рассказал, каким будет курс доллара в ноябре. По его словам, он будет зависеть от успешности переговоров с Международным валютным фондом, с которым Украина пытается заключить новую трехлетнюю программу финансирования.

"При отсутствии негатива есть потенциал для снижения гривны в следующем месяца до отметок в 25,50, при отсутствии успехов с МВФ гривна быстрыми темпами может просесть до 26,00", - отметил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что обычно ноябрь для гривны оказывается крайне негативным месяцем, и динамика украинской валюты уходит в минус в этот период. Однако этот год стал исключением и сезонность уже не действует.