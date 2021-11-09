Курс доллара перешел к росту после недельного падения

Официальный курс гривны к доллару на 10 ноября установлен на таком уровне: 26,0927 гривен за 1 доллар (+0,0121). При этом курс доллара на 9 ноября составлял 26,0806 гривен за 1 доллар.

Фото: курсы валют на 10 ноября (bank.gov.ua)

Официальный курс продолжает держаться на минимумах за более чем полтора года. В частности, на отметке 26,08 гривен, до которой курс был опущен на 9 ноября, доллар фиксировался еще 16 марта 2020 года.

Фото: динамика курса гривны к иностранным валютам

Межбанк

Тем временем на открытии межбанковского валютного рынка 10 ноября 2021 года доллар в продаже опустился до отметки 26,08 гривен, в покупке до 26,06 гривен за доллар.

Во второй половине дня курс на межбанке вернулся к показателю 26,10 гривен за доллар.

Прогноз

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб рассказал РБК-Украина, что на этой неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. В частности, доллар на межбанке может торговаться на отметках около 25,95 гривен, а наличный доллар в банках - около 25,9/26,1 гривен.