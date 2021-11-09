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Курс долара перейшов до зростання після тижневого падіння

Автор: Ілона Свиридова

Національний банк України (НБУ) на 10 листопада 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,09 гривень за долар. Курс на одну копійку вищий в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 10 листопада встановлено на такому рівні: 26,0927 гривень за 1 долар (+0,0121). При цьому курс долара на 9 листопада становив 26,0806 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 10 листопада (bank.gov.ua)

Офіційний курс продовжує триматися на мінімумах за більш ніж півтора року. Зокрема, на позначці 26,08 гривень, до якої курс був опущений на 9 листопада, долар фіксувався ще 16 березня 2020 року.

Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют

Міжбанк

Тим часом на відкритті міжбанківського валютного ринку 10 листопада 2021 року долар у продажу опустився до позначки 26,08 гривень, в покупці до 26,06 гривень за долар.

У другій половині дня курс на міжбанку повернувся до показника 26,10 гривень за долар.

Прогноз

Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб розповів РБК-Україна, що на цьому тижні очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Зокрема, долар на міжбанку може торгуватися на позначках близько 25,95 гривень, а готівковий долар у банках - близько 25,9/26,1 гривень.

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