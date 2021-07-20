Курс доллара перешел к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,07 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Курс доллара падает четвертый день подряд. Официальный курс гривны к доллару на 20 июля установлен на таком уровне: 27,2132 гривен за 1 доллар (-0,0169 грн). При этом курс доллара на 16 июля составляет 27,2301 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.