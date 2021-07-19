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Курс доллара падает четвертый день подряд

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Понедельник 19 июля 2021 16:02
Курс доллара падает четвертый день подряд Фото: курс доллара упал на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,21 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 июля установлен на таком уровне: 27,2132 гривен за 1 доллар (-0,0169 грн). При этом курс доллара на 16 июля составляет 27,2301 гривен за 1 доллар.

Курс доллара падает четвертый день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд.

Курс доллара падает четвертый день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,11 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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