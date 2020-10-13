Курс доллара перешел к росту после четырехдневного падения

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2020 года установил официальный курс на отметке 28,24 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на четыре копейки.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

Официальный курс гривны к доллару на 13 октября установлен на уровне 28,2481 гривен за 1 доллар (+0,0383 грн). При этом курс доллара 12 октября составлял 28,2098 гривен за 1 доллар.

Фото: курсы на 13 октября (bank.gov.ua)

Таким образом, Национальный банк поднял курс доллара после того, как на прошлой неделе он снижался в течение четырех дней подряд.

Фото: динамика курса доллара (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке 12 октября начал торговаться на отметке 28,25 гривен в продаже, но ближе к закрытию торгов поднялся до 28,31 гривен. Курс евро в продаже вырос до 33,42 гривен.

С учетом торгов Национальный банк вчера установил справочный курс на уровне 28,23 грн/доллар, подняв его на три копейки по сравнению с предыдущим днем.

Отметим, аналитики прогнозируют, что курс доллара на этой неделе приблизится к отметке 28 гривен.