ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курс долара перейшов до зростання після чотириденного падіння

Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на позначці 28,24 гривень за долар. У порівнянні з попереднім днем долар подорожчав на чотири копійки.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня встановлено на рівні 28,2481 гривень за 1 долар (+0,0383 грн). При цьому курс долара 12 жовтня становив 28,2098 гривень за 1 долар.

Фото: курси на 13 жовтня (bank.gov.ua)

Таким чином, Національний банк підняв курс долара після того, як минулого тижня він знижувався протягом чотирьох днів поспіль.

Популярні новини

Фото: динаміка курсу долара (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку 12 жовтня почав торгуватися на рівні 28,25 гривень у продажу, але ближче до закриття торгів піднявся до 28,31 гривень. Курс євро у продажу зріс до 33,42 гривень.

З урахуванням торгів Національний банк вчора встановив довідковий курс на рівні 28,23 грн/долар, піднявши його на три копійки в порівнянні з попереднім днем.

Зазначимо, аналітики прогнозують, що курс долара цього тижня наблизиться до позначки 28 гривень.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Національний банк УкраїниКурс долара