Курс долара перейшов до зростання після чотириденного падіння

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на позначці 28,24 гривень за долар. У порівнянні з попереднім днем долар подорожчав на чотири копійки.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня встановлено на рівні 28,2481 гривень за 1 долар (+0,0383 грн). При цьому курс долара 12 жовтня становив 28,2098 гривень за 1 долар.

Фото: курси на 13 жовтня (bank.gov.ua)

Таким чином, Національний банк підняв курс долара після того, як минулого тижня він знижувався протягом чотирьох днів поспіль.

Фото: динаміка курсу долара (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку 12 жовтня почав торгуватися на рівні 28,25 гривень у продажу, але ближче до закриття торгів піднявся до 28,31 гривень. Курс євро у продажу зріс до 33,42 гривень.

З урахуванням торгів Національний банк вчора встановив довідковий курс на рівні 28,23 грн/долар, піднявши його на три копійки в порівнянні з попереднім днем.

Зазначимо, аналітики прогнозують, що курс долара цього тижня наблизиться до позначки 28 гривень.