Курс доллара перешел к росту

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 24,86 гривен за доллар, курс евро вырос на 27 копеек до 27,97 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,57 (24,56 - 5 марта), продажи - 24,86 (24,84 - 5 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,49 (27,27 - 5 марта), продажи - 27,97 (27,70 - 5 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,46 - 5 марта), продажи 3,78 (3,81 - 5 марта) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,75 - 24,90 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 6 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,73 гривен за доллар, курс в покупке 24,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 27,83 гривен за евро. К 13:00 доллар подорожал до уровня 24,94-96 гривен за доллар, евро до 28,19-28,22 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 марта справочный курс на уровне 24,87 грн/доллар, повысив его по сравнению с 5 марта (24,92 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий. По его словам, укрепление гривны ударило по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев.

Отметим, по прогнозу аналитиков смена правительства Украины в условиях глобальной эпидемии коронавируса и лихорадки на мировых рынках может привести к росту курса доллара до 27 гривен.