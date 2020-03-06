Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар перешел к росту после двух дней падения

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,73 гривен за доллар, курс в покупке 24,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 27,83 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,7000 - 24,7300 грн/доллар, евро 27,7973 - 27,8311 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3669 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7000 24,7300 EUR/UAH 27,7973 27,8311 RUB/UAH 0,3663 0,3669

Напомним, 5 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7000 - 24,7200 грн/доллар, евро 27,6442 - 27,6666 грн/евро, российский рубль 0,3684 - 0,3691 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,89 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 марта установлен на таком уровне: 24,7413 гривен за 1 доллар (-0,1495 грн). При этом курс доллара на 5 марта составляет 24,8908 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение февраля 2020 года вырос на 1,3% (на 329,75 млн долларов) на 1 марта составил 26 622,82 млн долларов.

По данным НБУ, избыток валюты в феврале образовался из-за распространения по миру коронавируса, что осложнило торговлю и сдерживало международный туризм.