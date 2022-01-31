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Курс долара падає другий день поспіль

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 15:44
Курс долара падає другий день поспіль Фото: курс долара знизився на 33 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,45 гривень за долар. Курс знизився на 33 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 28,4555 гривень за 1 долар (-0,3284 грн). При цьому курс долара на 31 січня становить: 28,7839 гривень за 1 долар.

Курс долара падає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль після досягнення максимуму з лютого 2015 року.

Курс долара падає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 31 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 11 копійок до 28,59 гривень за долар, курс в покупці до 28,57 гривень за долар. Надалі курс впав нижче 28,45 гривень. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 31,93 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 29,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.

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