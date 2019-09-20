Курс доллара опустился до нового минимума

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,23 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,35 (24,52 - 19 сентября), продажи - 24,66 (24,75 - 19 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,78 (26,94 - 19 сентября), продажи - 27,23 (27,36 - 19 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,49 - 19 сентября), продажи 3,87 (3,87 - 19 сентября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,20-24,90 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 12 копеек до 24,46 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,05 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс минимальном значении в 2019 году - 24,43 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 19 сентября (24,61). Таким образом, официальный курс на 23 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Аналитики считают, что на данный момент на рынке нет предпосылок для разворота тенденции к укреплению курса гривны к доллару, однако Национальный банк сохраняет все возможности для изменения ситуации.