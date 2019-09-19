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Эксперты оценили вероятность разворота на валютном рынке

Новости » Финансы    19.09.2019 - 15:02
Эксперты оценили вероятность разворота на валютном рынке
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ может повлиять на рынок, если будет более активно покупать валюту

На данный момент на рынке нет предпосылок для разворота тенденции к укреплению курса гривны к доллару, однако Национальный банк сохраняет все возможности для изменения ситуации. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, текущий курс является благоприятным для пополнения НБУ резервов. Однако сейчас НБУ выполняет более независимую роль и не работает на правительство, а реализует исключительно монетарную политику.

"К примеру, еще до 2014 года НБУ держал фиксированный курс и выкупал ОВГЗ в паре с госбанками для наполнения бюджета. Сейчас наш центробанка увеличивает уровень наших резервов и просто балансирует колебания рынка", - добавил он.

Пархоменко отметил, что для экономики Украины в среднесрочной перспективе более выгодными являются сдерживание колебаний и снижение волатильности курса гривны, а не самого ее курса.

"В связи с этим, НБУ должен удерживать низкую волатильность курса, а не влиять на его ценообразование, - напомнил он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9-16 сентября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 198,0 млн долларов, что в 1,7 раза больше, чем неделей ранее (114,5 млн долларов). Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн.

Национальный банк Украины неоднократно заявлял, что покупкой или продажей валюты на межбанковском валютном рынке пытается снизить колебания курса.

Как заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, Национальный банк выкупил практически всю валюту, которую нерезиденты перечислили в Украину для покупки ОВГЗ.

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Темы: Курс доллара
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