Курс доллара на межбанке упал ниже уровня 24,50 грн/доллар

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 12 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 12 копеек до 24,46 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,05 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4250 - 24,4600 грн/доллар, евро 27,0213 - 27,0576 грн/евро, российский рубль 0,3824 - 0,3831 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4250 24,4600 EUR/UAH 27,0213 27,0576 RUB/UAH 0,3824 0,3831

Напомним, 19 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5500 - 24,5800 грн/доллар, евро 27,1547 - 27,1879 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3847 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 сентября установлен на таком уровне 2461,7559 гривен за 100 долларов (-5,2294 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 19 сентября - 2466,9853 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января 2016 года) - 2452,174 гривен за 100 долларов.

Аналитики считают, что на данный момент на рынке нет предпосылок для разворота тенденции к укреплению курса гривны к доллару, однако Национальный банк сохраняет все возможности для изменения ситуации.