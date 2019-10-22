Курс доллара опустился ниже уровня 25 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копейки до 24,96 гривен за доллар, курс евро снизился на 23 копейки до 27,82 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,73 (24,87 - 21 октября), продажи - 24,96 (25,14 - 21 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,45 (27,55 - 21 октября), продажи - 27,82 (28,05 - 21 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,56 - 21 октября), продажи 3,92 (3,93 - 21 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,85-25,10 грн/доллар, понизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 22 октября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 24,83 гривен за доллар, курс в покупке до 25,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,69 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 октября справочный курс на уровне 24,82 грн/доллар, понизив его по сравнению с 21 октября (25,01). Таким образом, официальный курс на 23 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

Отметим, аналитики ожидают в течение этой недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанковском валютном рынке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.

Отметим, Миниэкономики намерено изменить прогноз курса гривны к доллару на 2020 год. Как заместитель главы ведомства Сергей Николайчук, в обновленном макропрогнозе будет учтено укрепление гривны к доллару.