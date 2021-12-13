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Курс доллара опустился ниже 27 гривен

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 15:59
Курс доллара опустился ниже 27 гривен Фото: курс доллара на 14 декабря резко опустился (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2021 года опустил официальный курс ниже 27 гривен за доллар. Курс снизился на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 декабря установлен на таком уровне: 26,8846 гривен за 1 доллар (-0,1395грн). При этом курс доллара на 13 декабря составляет: 27,0241 гривен за 1 доллар.

Курс доллара опустился ниже 27 гривен

Фото: курсы валют на 14 декабря

Таким образом, официальный курс доллара продолжает тенденцию на снижение, которая началась еще на прошлой неделе.

Курс доллара опустился ниже 27 гривен

Фото: динамика курса доллара

Межбанк

На открытии межбанковского валютного рынка 13 декабря курс доллара был на отметке 26,91 гривен в продаже и на отметке 26,89 гривен в покупке.

За час до закрытия межбанка американская валюта немного прибавила и продается за 26,95 гривен.

Прогноз

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина рассказал, что на этой неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,95 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,9/27,1 грн.

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