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Курс долара опустився нижче 27 гривень

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 15:59
Курс долара опустився нижче 27 гривень Фото: курс долара на 14 грудня різко опустився (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2021 року опустив офіційний курс нижче 27 гривень за долар. Курс знизився на 14 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 26,8846 гривень за 1 долар (-0,1395 грн). При цьому курс долара на 13 грудня становить: 27,0241 гривень за 1 долар.

Курс долара опустився нижче 27 гривень

Фото: курси валют на 14 грудня

Таким чином, офіційний курс долара продовжує тенденцію на зниження, яка почалася ще минулого тижня.

Курс долара опустився нижче 27 гривень

Фото: динаміка курса долара

Міжбанк

На відкритті міжбанківського валютного ринку 13 грудня курс долара був на позначці 26,91 гривень у продажу та на позначці 26,89 гривень у купівлі.

За годину до закриття міжбанку американська валюта трохи додала та продається за 26,95 гривень.

Прогноз

Старший аналітик Альпарі Вадим Йосуб у коментарі РБК-Україна розповів, що цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку торгуватиметься за тиждень близько 26,95 грн. Готівковий долар у банках торгуватиметься за 26,9/27,1 грн.

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