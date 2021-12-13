Доллар на межбанке остается ниже 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:11 13 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку - до 26,91 гривен за доллар, курс в покупке - до 26,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился и находится на отметке 30,38 гривен за евро.