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Доллар на межбанке остается ниже 27 гривен

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 10:29
Доллар на межбанке остается ниже 27 гривен Фото: курс доллара находится ниже отметки 27 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:11 13 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку - до 26,91 гривен за доллар, курс в покупке - до 26,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился и находится на отметке 30,38 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне: 26,8900 - 26,9100 грн/доллар, евро 30,3614 - 30,3813 грн/евро, российский рубль 0,3662 - 0,3666 грн/рубль.

Доллар на межбанке остается ниже 27 гривен

Отметим, 10 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 26,9000 - 26,9200 грн/доллар, евро 30,3620 - 30,3846 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины на 13 декабря установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. На прошлой неделе курс перешел к снижению после роста в течение трех недель.

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