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Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю

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Украина, Воскресенье 12 декабря 2021 09:20
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю Фото: курс доллара на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,9/27,1 грн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,95 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,9/27,1 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне е умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,05-0,7%.

Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,23 до 27,22 грн (-0,05%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,25/27,27 до 27,07/27,09 (-0,7%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,19/27,40 до 27,04/27,24 (-0,5%/-0,6%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Аналитик напомнил, что в четверг НБУ повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 9%. Это решение регулятора направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение стабильного снижения инфляции к целям Нацбанка в 5%.

Отметим, международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году - 27,32 грн/доллар.

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