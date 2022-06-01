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Курс доллара обвалился после отмены ограничений НБУ: что происходит на рынке

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Украина, Среда 01 июня 2022 13:36
Курс доллара обвалился после отмены ограничений НБУ: что происходит на рынке Фото: курс доллара упал до 35,5 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины за последнюю неделю снизился более чем на 2,5 гривны - с 38 до 35,5 гривен. Отмена Нацбанком 10%-ной маржи между официальным и наличным курсом привела к тому, что гривна почти отыграла потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Наличный доллар резко пошел вверх в середине мая. Курс продажи на черном рынке поднялся до 37 гривен, превысив официальный на 25%. Банки установили курс на уровне 32,18, поскольку действовало требование НБУ о том, что курс продажи не может превышать официальный на 10%. Но купить валюту по этому курсу было нельзя. В связи с этим НБУ принял решение отменить ограничение с 21 мая.

После этого доллар продолжил дорожать, поднявшись в прошлый понедельник, 23 мая, до 38 гривен, а курс евро вырос до 40 гривен.

Однако затем курс начал постепенно снижаться, а с начала текущей недели упал еще примерно на гривну - до 35,5 гривен на 1 июня. Курс евро снизился до 38 гривен.

Напомним, НБУ с начала войны зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 и поначалу запретил продажу валюты населению. С 14 апреля НБУ разрешил банкам возобновить продажу, однако по курсу, который отличается не более чем на 10% от официального. С 21 мая отменил ограничения на курс. Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

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