Курс доллара обвалился после отмены ограничений НБУ: что происходит на рынке

Курс доллара в обменных пунктах Украины за последнюю неделю снизился более чем на 2,5 гривны - с 38 до 35,5 гривен. Отмена Нацбанком 10%-ной маржи между официальным и наличным курсом привела к тому, что гривна почти отыграла потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Наличный доллар резко пошел вверх в середине мая. Курс продажи на черном рынке поднялся до 37 гривен, превысив официальный на 25%. Банки установили курс на уровне 32,18, поскольку действовало требование НБУ о том, что курс продажи не может превышать официальный на 10%. Но купить валюту по этому курсу было нельзя. В связи с этим НБУ принял решение отменить ограничение с 21 мая.

После этого доллар продолжил дорожать, поднявшись в прошлый понедельник, 23 мая, до 38 гривен, а курс евро вырос до 40 гривен.

Однако затем курс начал постепенно снижаться, а с начала текущей недели упал еще примерно на гривну - до 35,5 гривен на 1 июня. Курс евро снизился до 38 гривен.