Курс долара обвалився після скасування обмежень НБУ: що відбувається на ринку

Курс долара в обмінних пунктах України за останній тиждень знизився більш ніж на 2,5 гривні - з 38 до 35,5 гривень. Скасування Нацбанком 10%-ної маржі між офіційним і готівковим курсом привела до того, що гривня майже відіграла втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Готівковий долар різко пішов вгору в середині травня. Курс продажу на чорному ринку піднявся до 37 гривень, перевищивши Офіційний на 25%. Банки встановили курс на рівні 32,18, оскільки діяла вимога НБУ про те, що курс продажу не може перевищувати Офіційний на 10%. Але купити валюту за цим курсом було не можна. У зв'язку з цим НБУ прийняв рішення скасувати обмеження з 21 травня.

Після цього долар продовжив дорожчати, піднявшись минулого понеділка, 23 травня, до 38 гривень, а курс євро зріс до 40 гривень.

Однак потім курс почав поступово знижуватися, а з початку поточного тижня впав ще приблизно на гривню - до 35,5 гривень на 1 червня. Курс євро знизився до 38 гривень.