Курс доллара обновил пятимесячный максимум

Фото: курс доллара вырос менее чем на 1 копейку (freepik.com)

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 декабря установлен на таком уровне: 27,2981 гривен за 1 доллар (+0,0048 грн). При этом курс доллара на 3 декабря составляет: 27,2933 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с середины июля. Выше курс был только 15 июля 27,3047 гривен за доллар. Скриншот (bank.gov.ua)