Курс долара оновив п'ятимісячний максимум

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 6 грудня встановлено на такому рівні: 27,2981 гривень за 1 долар (+0,0048 грн). При цьому курс долара на 3 грудня становить: 27,2933 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з середини липня. Вище курс був тільки 15 Липня 27,3047 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)