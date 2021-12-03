Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,28 гривен за доллар, курс в покупке до 27,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,80 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2600 - 27,2800 грн/доллар, евро 30,7819 - 30,8045 грн/евро, российский рубль 0,3701 - 0,3705 грн/рубль.
Напомним, 2 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 30,8960 - 30,9187 грн/евро, российский рубль 0,3697 - 0,3703 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара обновил максимума с середины июля. Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.