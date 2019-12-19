Курс доллара обновил очередной минимум

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,37 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне: 2337,4052 гривен за 100 долларов (-3,9034 гривен).

При этом курс доллара на 19 декабря составляет 2341,3086 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 19 декабря - 2341,3086 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 19 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,38 гривен за доллар, курс в покупке до 23,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,03 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 декабря справочный курс на уровне 23,38 грн/доллар, понизив его по сравнению с 18 декабря (23,41). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года.

В то же время в обменных пунктах Украины 19 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,07 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,22 (23,25 - 18 декабря), продажи - 23,40 (23,45 - 18 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,73 (25,79 - 18 декабря), продажи - 26,07 (26,14 - 18 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 18 декабря), продажи 3,78 (3,78 - 18 декабря) грн за 10 рублей.