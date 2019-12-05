Курс доллара обновил очередной минимум

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,96 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,57 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,78 (3,84 - 4 декабря), продажи - 23,96 (24,01 - 4 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,22 (26,28 - 4 декабря), продажи - 26,57 (26,58 - 4 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,49 - 4 декабря), продажи 3,79 (3,78 - 4 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,65-23,95 грн/доллар, понизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 5 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,89 гривен за доллар, курс в покупке до 23,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,48 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 5 декабря справочный курс на уровне 23,88 грн/доллар, понизив его по сравнению с 4 декабря (23,93). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн.

Напомним, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что укрепление гривны к доллару в 2019 году - это естественный процесс, поскольку фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке.