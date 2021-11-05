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Курс доллара обновил минимум с марта прошлого года

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 16:05
Курс доллара обновил минимум с марта прошлого года Фото: курс доллара снизился на 9 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,10 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 ноября установлен на таком уровне: 26,102 гривен за 1 доллар (-0,088 грн). При этом курс доллара на 5 ноября составляет 26,19 гривен за 1 доллар.

Курс доллара обновил минимум с марта прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,089 гривен за доллар.

Курс доллара обновил минимум с марта прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,11 гривен за доллар, курс в покупке до 26,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,18 гривен за евро.

Прогноз

В законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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