Курс долара оновив мінімум з березня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 8 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,10 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 8 листопада встановлено на такому рівні: 26,102 гривень за 1 долар (-0,088 грн). При цьому курс долара на 5 листопада становить 26,19 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,089 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)