Межбанк открылся дальнейшим падением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,11 гривен за доллар, курс в покупке до 26,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,18 гривен за евро.