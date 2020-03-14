Курс доллара в обменных пунктах за неделю вырос на 2 гривны

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 марта 2020 года, в 11:30 курс доллар в продаже по сравнению прошлой с пятницей, 6 марта, вырос на 2 гривны 11 копеек до 26,77 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 83 копейки до 29,80 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,06 (24,57 - 6 марта), продажи - 26,77 (24,66 - 6 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,89 (27,49 - 6 марта), продажи - 29,80 (27,97 - 6 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,28 (3,41 - 6 марта), продажи 3,76 (3,78 - 6 марта) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов для поддержания курса гривны.

Отметим, НБУ продает валюту на межбанковском рынке, при этом не меняя тренд, а лишь сглаживая чрезмерные колебания. В течение недели официальный курс доллара к гривне вырос на 4,7% - с 24,92 до 26,09 грн/доллар.

Аналитики отмечают, что полномасштабный финансовый кризис из-за коронавируса привел к девальвации валют развивающихся стран. При этом в росте курса доллара к гривне, который наблюдался в течение последней недели, нет ничего специфического, связанного именно с гривной или с украинской экономикой.